Видео ⟩ Рижский дрифт: подросток пытался сбежать от полиции и ехал со скоростью 192 км в час

В ночь на понедельник, 19 июля, в 02:25, батальон дорожной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции, проводил мониторинг дорожного движения. На набережной 11 Ноября был зафиксирован водитель, который значительно превысил разрешенную скорость и ехал на 145 км / ч.

Видео: Госполиция сняла на видео нарушителя

Торопливый водитель, увидев полицейскую машину, не собирался останавливаться, а лишь увеличил скорость и с набережной 11 Ноября поехал на Каменный мост.

Автомобиль Mercedes-Benz разогнался до 192 км / ч и превысил разрешенную скорость на 142 км / ч.

Всего через три минуты, в 02:28, когда водитель уже совершил несколько серьезных нарушений, он неожиданно решил остановить машину на перекрестке в Агенскалнском районе. Дорожная полиция отреагировала достаточно оперативно. Она остановила водителя, который хотел сбежать с места происшествия. Выяснилось, что за рулем автомобиля находился подросток, который без ведома родителей угнал их автомобиль. В машине находились еще четыре пассажира. Следует отметить, что водитель не употреблял алкогольные напитки.

Вскоре после того, как водитель оставил свой автомобиль, моторный отсек машины задымился, и через мгновение он загорелся открытым пламенем. На место происшествия прибыли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы для ликвидации пожара. Пострадавших не было.

ФОТО: Valsts policija

Против молодого человека возбуждено три дела об административных правонарушениях за превышения разрешенной скорости движения, вождение без водительских прав и пересечения перекрестка на красный свет.