Отдел вакцинации обратится в полицию из-за видео, на котором человек упал обморок в кабинете вакцинации

Как заявили в отделе, распространение видео является нарушением прав пациента, поэтому данный случай будет передан для проверки компетентным органам.

Отдел проекта вакцинации отмечает, что при медицинских манипуляциях реакция людей бывает разной. В данном случае человек упал в обморок, и ему сразу же была оказана первая помощь, а также вызвана бригада скорой помощи.

На вопрос, сколько в Латвии было случаев, когда после прививки людям становилось плохо, в отделе ответили, что такой учет не ведется и у медицинских учреждений, которые проводят вакцинацию, нет обязанности сообщать об этом.