Известно, где в Латвии было зарегистрировано больше всего случаев заражения Covid-19 за прошедшие сутки

За прошедшие сутки в Риге было зарегистрировано 17 новых случаев Covid-19, а общее количество заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 229 человек.

В Юрмале было зафиксировано три новых случая инфицированных, а число заболевших в курортном городе за последние две недели достигло 21. Меньшее количество новых случаев было зарегистрировано в ряде других муниципалитетов.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели зарегистрировано в Риге - 229, в Юрмале - 21, в Тукумском крае - 20 и в Елгаве - 19 жителей. За последние две недели в Алуксненском, Балвском, Прейли, Валкском и Вараклянском краях не было зарегистрировано ни одного случая.