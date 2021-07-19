Известно, где в Латвии было зарегистрировано больше всего случаев заражения Covid-19 за прошедшие сутки

За прошедшие сутки в Риге было зарегистрировано 17 новых случаев Covid-19, а общее количество заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 229 человек.
В Юрмале было зафиксировано три новых случая инфицированных, а число заболевших в курортном городе за последние две недели достигло 21. Меньшее количество новых случаев было зарегистрировано в ряде других муниципалитетов.
Наибольшее количество заболевших за последние две недели зарегистрировано в Риге - 229, в Юрмале - 21, в Тукумском крае - 20 и в Елгаве - 19 жителей. За последние две недели в Алуксненском, Балвском, Прейли, Валкском и Вараклянском краях не было зарегистрировано ни одного случая.
Из новых случаев, зарегистрированных за прошедшие сутки, восемь пациентов были в возрасте от 10 до 19 лет, пять - в возрасте от 20 до 29 лет и пять пациентов - в возрасте от 40 до 49 лет, но в других возрастных группах пациентов меньше.