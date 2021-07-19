В этом выпуске:

Лесные пожары в России выходят из-под контроля. Целые города задыхаются от дыма. В это же время Киев - затопило из-за дождей. А в Европе продолжают искать пропавших безвести после масштабного наводнения;

Правозащитный проект "Команда 29" закрылся из-за давления властей. Их подозревают в сотрудничестве с нежелательной организацией. А руководитель проекта сам проходит обвиняемым по уголовному делу - и сегодня пытался оспорить меру пресечения в суде;

Власти нескольких стран массово следили за журналистами и оппозицией с помощью одной шпионской программы. В том числе ей пользовались спецслужбы Азербайджана и Казахстана. Хотя разработчики хотели, чтобы программу использовали для борьбы с террористами;

Светлана Тихановская в США планирует встретиться с Джо Байденом и с госсекретарем. Пока что она увиделась только с местной диаспорой в Вашингтоне;

До начала Олимпийских игр в Токио - 4 дня. Сегодня еще двое спортсменов сдали положительные тесты на коронавирус. А крупнейший спонсор отказался от сотрудничества с Олимпиадой - потому что жители в Японии недовольны проведением Игр

Лесные пожары в России выходят из-под контроля

Сильные лесные пожары бушуют сразу в нескольких регионах России. По данным МЧС, горит 766 тысяч гектаров леса - это в три раза больше, чем площадь Москвы. Сложная обстановка сразу в нескольких регионах, но самая острая ситуация в Якутии - на нее приходятся 80% всех лесных пожаров в России. Очень сложная обстановка также на Чукотке, в Камчатском крае, в Магаданской и в Челябинской областях, в Карелии.

В Гринпис называют происходящее пожарной катастрофой и отдельно отмечают, что она происходит четвертый год подряд, чего не было за всю историю наблюдений. Об этом в эфире Настоящего Времени рассказал сегодня Григорий Куксин, руководитель противопожарного проекта Гринпис России. Он также рассказал, почему большую часть пожаров в Якутии никто не тушит и не собирается тушить.

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