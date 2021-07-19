Лесные пожары в России выходят из-под контроля. Целые города задыхаются от дыма
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Лесные пожары в России выходят из-под контроля
Сильные лесные пожары бушуют сразу в нескольких регионах России. По данным МЧС, горит 766 тысяч гектаров леса - это в три раза больше, чем площадь Москвы. Сложная обстановка сразу в нескольких регионах, но самая острая ситуация в Якутии - на нее приходятся 80% всех лесных пожаров в России. Очень сложная обстановка также на Чукотке, в Камчатском крае, в Магаданской и в Челябинской областях, в Карелии.
В Гринпис называют происходящее пожарной катастрофой и отдельно отмечают, что она происходит четвертый год подряд, чего не было за всю историю наблюдений. Об этом в эфире Настоящего Времени рассказал сегодня Григорий Куксин, руководитель противопожарного проекта Гринпис России. Он также рассказал, почему большую часть пожаров в Якутии никто не тушит и не собирается тушить.
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