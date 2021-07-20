Суд в Москве арестовал девушку, сбившую трех детей на пешеходном переходе. Двое из них погибли

Изначально Башкировой предъявили обвинение по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы.

В минувшую субботу Никулинский суд Москвы отправил обвиняемую под домашний арест до 15 сентября по ходатайству следствия.

Утром в понедельник следствие переквалицировало обвинение Башкировой на более тяжкую статью - часть 5 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по ней - семь лет лишения свободы.

Переквалицифировать обвинение и ужесточить Башкировой меру пресечения прокуратура потребовала после того, как в больнице скончался второй ребенок, которого сбила девушка на автомобиле.

ДТП, о котором идет речь, произошло днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево на западе Москвы.

На опубликованной видеозаписи происшествия видно, как черный автомобиль на высокой скорости подъезжает к нерегулируемому пешеходному переходу, по которому в этот момент идут люди, и, не сбавляя скорости, проезжает его, сбив несколько человек.

По данным полиции, наезд на пешеходов совершил автомобиль "Мазда". Дорогу в этот момент переходили двое взрослых с тремя маленькими детьми - мальчиками 5 и 4 лет и 9-месячной девочкой, которая находилась в коляске.

Основной удар от столкновения приняли на себя дети - после ДТП их всех госпитализировали в тяжелом состоянии.

Старший мальчик скончался в больнице. Утром в воскресенье московская прокуратура сообщила о смерти второго мальчика. 9-месячной девочке оказывается необходимая медицинская помощь.