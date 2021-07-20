В Добеле пьяный мужчина залез на вышку и угрожал покончить жизнь самоубийством

"Не знаю, кому он угрожал или не угрожал, но я подумал, что это учения. Тут сразу же появились пожарные из Бауски. Ни автобус не приехал, ничего. Это "фуфло", - сказал очевидец.

Учений, однако, не было. Спасатели поясняют, что действительно из Бауски вызвали спецмашину, потому что она лучше оснащена различными инструментами, в том числе и для работы на большой высоте. И вообще, лестница пожарной машины оказалась слишком короткой. За потенциальным самоубийцей пришлось лезть по его стопам.

"Высота башни составляла около 40 метров, а длина нашей лестницы - 35 метров, и нам не хватило, чтобы добраться до этого человека. Было решено подняться по лестнице башни", - говорит командир VUGD Добельской части Артур Антанавич.

"Наверное, был в состоянии алкогольного опьянения. Якобы из-за любви - ушла жена или девушка. Он страдал. Насколько я понимаю, он сказал точное время, когда жене надо быть дома, и если ее не будет, он спрыгнет", - рассказывает очевидец Синдия.

"Он согласился спуститься вниз, ну и там его передали Государственной полиции и Службе неотложной медицинской помощи", - объясняет Антанавич.

Если с психическим здоровьем у мужчины все в порядке, то, скорее всего, ему придется ответить за нарушение общей безопасности в полиции, где будет возбуждено административное дело.