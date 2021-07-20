Вт, 20.07.2021
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Александр Лукашенко, президент Беларуси

Выявлено 54 новых случая Covid-19, скончался пациент в возрасте младше 30 лет
В больницах находятся 57 пациентов

ФОТО: LETA/ Edijs Pālens

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 54 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Скончались четыре человека.

Умершие входили в возрастные группы от 20 до 79 лет:

  • один человек в возрасте от 20 до 29 лет,
  • один человек в возрасте от 60 до 69 лет,
  • два человека в возрасте от 70 до 79 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 28 до 28,5 случая.

Всего за прошедшие сутки в Латвии сделано 7944 теста на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,7%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 238 человек. За время пандемии умерли 2547 человек, зараженных коронавирусом.

В больницах в настоящее время находятся 57 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

У 43 человек среднетяжелое течение болезни, 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

В целом с начала пандемии госпитализация требовалась 14 318 пациентам с Covid-19.


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