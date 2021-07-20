"Настоящее средневековье". Российские спортсмены недовольны организацией Олимпиады

Главный тренер российских фехтовальщиков Ильгар Мамедов назвал Олимпиаду в Токио худшей на своей памяти. "Знаете, в моей жизни это уже девятая летняя Олимпиада, я не пропускал ни одной с Сеула-88. Так вот, лично я таких условий никогда не видел. Мягко говоря, мы удивлены условиями деревни, где всё, по идее, должно быть направлено на то, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно.

Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня - это настоящее средневековье.

Здесь какие-то непонятные стены из гипсокартона. Не номера, а комнатушки. Я даже не знаю, есть у меня окно в номере или нет. Санузлы здесь как в самолёте, примерно полтора квадратных метра. Причём этот санузел - на целую команду. Можете себе представить, как спортсмены будут им пользоваться? Там просто будет очередь, это же ненормально. Розетки находятся в другой стороне, их приходится тянуть удлинителями через всю комнату. Как подключить интернет - загадка, понятных инструкций нигде нет. Я уже не говорю про кровати…" - цитирует Мамедова "Р-Спорт".

Как оказалось, японцы немного не рассчитали с размерами помещений, и для тех спортсменов, рост которых под два метра, будет проблематично принять душ. Так, например, теннисист Карен Хачанов, рост которого составляет 1,98 см, практически упирается головой в потолок ванной комнаты.

Волейболисту Артёму Вольвичу повезло ещё меньше - он реально в него упирается.

Гандболистка Анна Сень осталась недовольна тем, что в номерах не оказалось холодильников и телевизоров, из-за чего олимпийцы лишены возможности смотреть соревнования и болеть за своих спортсменов.

"В Рио хотя бы была большая комната, где стоял телевизор и холодильник, где можно было хранить лёд. Считаю, это необходимость! А здесь что? Две кровати, две тумбочки, шкаф - и всё. Сейчас думаем, как решить этот вопрос. Не будешь же все смотреть через телефон, да и интернет может не потянуть", - заявила Анна Сень.

Уже мемом стали картонные кровати в номерах спортсменов, которые сделали такого размера, чтобы на них мог поместиться только один человек. Основная цель создания таких кроватей - предотвращение распространения коронавируса через сексуальные отношения между спортсменами. Атлеты в шутку называют своё место для ночлега "антисекс"-кроватями.