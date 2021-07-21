Кто вам платит? ⟩ Жара, лето и утопленники. О страшной статистике и климате в Латвии

"В Каугури утонул семилетний ребенок", "В Лиепае утонула женщина: на пляжах города было запрещено купаться", "За выходные в водоемах нашли троих утонувших. Люди тонут, переоценивая свои силы" - это лишь некоторые заголовки и все - за июль! С начала купального сезона в Латвии утонули более 30 человек. Почему так происходит? Способствует ли этому особо жаркое лето, выдавшееся в этом году? Как спасти себя и "того парня" - все это обсуждаем в эфире "Кто вам платит?".