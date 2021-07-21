Ср, 21.07.2021
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Александр Лукашенко, президент Беларуси

Кто вам платит? ⟩ Жара, лето и утопленники. О страшной статистике и климате в Латвии

Ведущий "Кто вам платит?" Вадим Радионов ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"В Каугури утонул семилетний ребенок", "В Лиепае утонула женщина: на пляжах города было запрещено купаться", "За выходные в водоемах нашли троих утонувших. Люди тонут, переоценивая свои силы" - это лишь некоторые заголовки и все - за июль! С начала купального сезона в Латвии утонули более 30 человек. Почему так происходит? Способствует ли этому особо жаркое лето, выдавшееся в этом году? Как спасти себя и "того парня" - все это обсуждаем в эфире "Кто вам платит?".

Гости эфира:

  • Павел Муранс - пловец, тренер по плаванию, представитель общества Peldēt droši;
  • Геннадий Русанов - медик;
  • Константин Ранкс - геолог, автор книг об изменении климата, научный журналист.

Темы эфира:

  • Спасение утопающий в руках самих утопающих? Как предотвратить трагедию у воды?
  • Латвия любит купаться, но не умеет плавать? Как так вышло и как это решать?
  • Удручающая статистика - тонем чаще, реже или стабильно часто? Особенности этого лета
  • На вызовах к воде оперативные службы, как правило, констатируют смерть. Что делать очевидцам ЧП?
  • Что происходит этим летом? Почему так жарко? Это теперь новая норма?
  • Трагические наводнения в Германии и Бельгии - почему страны оказались не готовы? Какие уроки следует извлечь Латвии?

Встречаемся в 18:00 прямо здесь или на нашей страничке в Facebook. Задавайте вопросы, пишите комментарии - выводим их в прямом эфире. До встречи!


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