Министр здравоохранения Даниэль Павлютс женился
В прошлый четверг, 15 июля, министр здравоохранения Даниэль Павлютс и его возлюбленная Элина Гринхоф обменялись кольцами, сообщает журнал Privātā Dzīve.
В прошлый четверг, 15 июля, министр здравоохранения Даниэль Павлютс и его возлюбленная Элина Гринхоф обменялись кольцами, сообщает журнал Privātā Dzīve.
Министр здравоохранения 12 июля ушел в двухнедельный отпуск, во время которого и женился.
Информация, имеющаяся в распоряжении PDz, свидетельствует, что торжество прошло тихо и в интимной обстановке.
Как сообщалось ранее, ни для Элины, ни для Даниэля этот брак не первый. Ранее министр 12 лет был женат на уже бывшей главе Бюро столетия Латвии при Министерстве культуры Линде Павлюте. В этом браке у пары родилось двое детей, пишет PDz.
Полную информацию о свадьбе пары читайте в новом номере журнала Privātā Dzīve!