Министр здравоохранения Даниэль Павлютс женился

Министр здравоохранения 12 июля ушел в двухнедельный отпуск, во время которого и женился.

Как сообщалось ранее, ни для Элины, ни для Даниэля этот брак не первый. Ранее министр 12 лет был женат на уже бывшей главе Бюро столетия Латвии при Министерстве культуры Линде Павлюте. В этом браке у пары родилось двое детей, пишет PDz.