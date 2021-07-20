Латвийский футболист Андрей Цыганик определился с новым клубом

Отмечается, что трудовое соглашение 24-летнего футболиста с новым клубом будет рассчитано на два года - до лета 2023-го. За "ДАК 1904" он будет выступать под 14-м номером.

В июне Цыганик по обоюдному согласию разорвал контракт с украинским клубом "Заря", контракт с которым латвийский футболист подписал зимой 2020 года. За команду из Луганска Цыганик провёл 29 матчей. В минувшем сезоне латвийский футболист вместе с клубом стал бронзовым призёром чемпионата, а также финалистом Кубка Украины.

По данным RUS TVNET, интерес к футболисту проявляли клубы из Греции, Кипра, Польши и Германии, но в итоге Цыганик решил выбрать Словакию. В прошлом сезоне "ДАК 1904" занял второе место в чемпионате Словакии.

До перехода в "Зарю" полузащитник выступал в латвийском клубе РФШ, с которым стал вице-чемпионом страны и завоевал Кубок Латвии. Ранее Цыганик выступал в системе леверкузенского "Байера" и "Шальке" из Гельзенкирхена. Кроме того, футболист успел поиграть в команде "Камбуур" из Первой лиги Нидерландов.