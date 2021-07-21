Ср, 21.07.2021
Если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично с угрозой, может, для своей собственной жизни, набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря. Александр Лукашенко, президент Беларуси
Александр Лукашенко, президент Беларуси

Свадьба Свитолиной, новая причёска Неймара и мопс Аршавина. Как прошла неделя звёзд спорта?

Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.

Скелетонистка Елена Никитина и её тренировки на закате

Латвийский боксёр Ричард Болотник в прекрасной форме

Неузнаваемый Александр Усик

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса и сменила фамилию в соцсетях на следующий день после замужества

Фигуристка Евгения Медведева пряталась от жары в озере

А латвийская фигуристка Ангелина Кучвальская наоборот, наслаждалась солнцем на пляже в Юрмале

Александр Кержаков съел трдельник и выпил тархун

Испанский футболист Жерар Пике сбрил бороду и помолодел на несколько лет

А как вам новая причёска Неймара?

Елена Исинбаева уже в Токио

Там же и российская пловчиха Юлия Ефимова

Акройога в исполнении Роберта Левандовски и его жены

Пикантная фотосессия Вячеслава Малафеева и его супруги

Серена Уильямс дефилирует вдоль дома

Мария Шарапова отдыхает в Хорватии

Андрей Аршавин с мопсом на фоне гриля

Дэвид Бекхэм с сыновьями

Украинская легкоатлетка Марина Бех отпраздновала 26-летие


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