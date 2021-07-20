Семейным врачам приходится тратить много времени, чтобы опровергнуть дезинформацию о вакцинации

Председатель организации не согласна с информацией о том, что семейные врачи призывают население не делать прививки. В то же время она подчеркнула, что с профессиональной точки зрения побуждение населения к отказу от вакцинации кажется неприемлемым.

В дополнение к своим прямым обязанностям врачи теперь должны тратить много времени на то, чтобы рассказывать людям о необходимости вакцинации.

"Каждый день я встречаю пациентов, которые слышали фейковые новости из разных источников, пытающихся повлиять, говоря, что та или иная вакцина опасна, что есть какие-то чипы. Ответы и оправдания пациентов очень необоснованны, ненаучны. Каждый день дополнительные консультации - это большая работа, чтобы убедить пациентов", - пояснила Козловска.

Глава ассоциации выразила надежду на получение информационных материалов, созданных Министерством здравоохранения, которые были обещаны, но еще не дошли до врачей. Врачи общей практики также ожидают, что Минздрав рассмотрит поднятый ассоциацией вопрос об оплачиваемой работе третьей медсестры в связи с вакцинацией, поскольку дополнительные заботы в настоящее время очень важны.

"Это также может быть одной из причин того, что темпы вакцинации снижаются из-за нехватки человеческих ресурсов.

Некоторые пациенты хотят получить эту официальную листовку, потому что есть много неофициальной информации, и неправильно, что пациент сам должен сортировать информацию", - сказала Козловска.