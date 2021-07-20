У резиденции Путина нашли тайную стройку: там построили гостиницу, больницу и спортивный комплекс

По информации издания, земля находится в пользовании Федеральной службы охраны (ФСО). При этом нет никаких публичных документов о строительстве, стоимость которого, по оценке экспертов, может составить от 20 миллионов рублей (около 230 тысяч евро).

Площадь земельного участка под строительство - 10,7 гектара. На территории построили гостевой дом площадью 4000 квадратных метров. Примерная стоимость этого дома - 800 миллионов рублей (9 млн 13 тысяч евро).

Также на территории находится пятиэтажный спортивный комплекс стоимостью шесть миллиардов рублей (68 миллионов евро).

На участке расположены еще два здания. Это четырехэтажный гостевой комплекс, общая площадь которого - почти десять тысяч квадратных метров без учета веранд, и лечебно-оздоровительный комплекс, который журналисты оценивают в 3,4 миллиарда рублей (38 миллионов евро). Площадь больницы - больше 16 тысяч квадратных метров.

За территорией находится поле площадью 180 гектаров, которое принадлежит Российской Федерации.

По словам издания, там строят "что-то, напоминающее вертолетную площадку".

Журналисты обнаружили загадочную стройку после того, как в нескольких метрах от пристани ФСО у резиденции Владимира Путина начали строить мост через Москву-реку. Подготовка к возведению моста началась летом 2020 года, а к сентябрю там появились строители.

Как пишет "МБХ медиа", строительство крупных объектов на основной территории завершено.

Пока неизвестно, для кого на территории у резиденции Путина построили спорткомплекс, гостевые дома и больницу.