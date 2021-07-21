Международное исследование: пенсионная система Латвии – одна из лучших в мире

Макроэкономические расчеты показывают, что каждый второй житель Латвии в старости рискует оказаться за чертой бедности.

Столь жестким прогнозам способствовал тот факт, что около трети населения трудоспособного возраста Латвии не платит взносы на социальное страхование или выплачивает их из минимальной заработной платы. Если бы в Латвии не было 2-го пенсионного уровня как части интегрированной пенсионной системы, количество этого бедного населения увеличилось бы как минимум на 10–15%. Потенциально это может оказать очень серьезное давление на размер государственной пенсии и ее способность выполнять установленное законом обещание выплачивать государственную пенсию путем деления накопленного капитала на продолжительность жизни.

По расчетам Банка Латвии, из-за старения общества и других факторов размер пенсий по отношению к средней заработной плате в стране в будущем уменьшится и в 2050–2060 годах может упасть до менее четверти минимальной заработной платы.

О низких пенсионных доходах в будущем также предупреждают Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) и Европейская Комиссия. Прогнозы Банка Латвии показывают, что в связи с этим неизбежно повышение пенсионного возраста, в то время как эффективная работа схем государственного фондированного пенсионного обеспечения даст возможность обеспечить социальную устойчивость пенсионной системы или достойный размер пенсии.

"Из-за влияния демографических тенденций или снижения количества занятых и роста пенсионеров страны всего мира сталкиваются с вызовами в обеспечении устойчивости пенсионных систем. Латвия в этом отношении не исключение. Поэтому крайне важно, чтобы каждый осознавал существующие риски и действовал соответствующим образом не только в интересах сегодняшних, но и будущих пенсионеров. Здесь важно отметить, что 2-й пенсионный уровень является основным элементом пенсионной системы, поскольку он не зависит от демографических тенденций. Следовательно, снижение пенсионных взносов во 2-й уровень (в настоящее время это 6% от заработной платы) было бы неприемлемым подходом по отношению к будущим пенсионерам, которые доверяют такой модели накоплений и рассчитывают на эти средства как на свои средства для существования в пенсионном возрасте. Пенсия 2-го уровня – это не налог, а личные деньги каждого работника – накопления на старость", – указывает сопредседатель Комитета рынка капитала Ассоциации финансовой отрасли, член правления SEB Life and Pension Baltic SE Кристина Ломановска.

Следует способствовать увеличению доходности пенсионных планов

Пенсии второго уровня, как и любые сбережения, дают доход, который коррелируется с текущими изменениями в мировой экономике, на что влияют инфляция, комиссионные выплаты и другие факторы. В этом направлении уже многое сделано, например, значительно снижены комиссионные выплаты, а в акции, которые позволят зарабатывать больше, можно инвестировать 100% пенсионного капитала.

Расчеты Ассоциации финансовой отрасли показывают, что средняя пенсионная доходность 2-го уровня от 5% до 6% может быть достигнута, если следовать подходу жизненного цикла: в течение первых лет работы сбережения делаются в более активных пенсионных планах и постепенно, приближаясь к пенсионному возрасту, уровень риска снижается. Таким образом можно обеспечить увеличение накопленного капитала вплоть до 68%, то есть увеличение пенсии почти на половину.

Соответственно, Ассоциация финансовой отрасли выдвинула предложение о включении жителей Латвии, которые выходят на рынок труда и еще не указали желаемый пенсионный план, но не достигли 45-летнего возраста, в пенсионные планы, где разрешены вложения в долевые ценные бумаги в диапазоне от 75% до 100%, как это делают наши соседи и скандинавские страны. С другой стороны, тех, кто выходит на рынок труда и еще не указали желаемый пенсионный план, но находятся в возрасте от 46 до 55 лет, включать в пенсионные планы, где инвестиции в долевые ценные бумаги не превышают 50%. Тех, кто выходит на рынок труда и еще не указали предпочтительный пенсионный план, но в возрасте от 55 лет и старше, включать в пенсионные планы, где инвестиции в долевые ценные бумаги не превышают 25% или вообще не планируются.

На 2-м пенсионном уровне накоплено более 5,5 млрд евро