В городах Латвии будет проводиться мониторинг сточных вод, чтобы определить распространенность Covid-19

Мониторинг позволит определить концентрацию частиц вируса SARS-CoV-2 в сточных водах и прогнозировать вспышки заболевания.

Этот метод используется во многих странах мира для определения масштабов распространения вируса в конкретной популяции, а также для своевременного обнаружения его новых мутаций.

Мониторинг частиц вируса в сточных водах проводится во многих странах ЕС, в том числе в Эстонии, где он ведется в 28 регионах. Этот метод применяется также в Финляндии, Нидерландах, Швеции, Испании и Германии.