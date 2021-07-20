Вт, 20.07.2021
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В городах Латвии будет проводиться мониторинг сточных вод, чтобы определить распространенность Covid-19

ФОТО: LETA

В шести городах Латвии - Риге, Юрмале, Резекне, Елгаве, Валмиере и Лиепае - будет проводиться мониторинг сточных вод для определения распространенности Covid-19, сообщила агентству LETA руководитель по связям с общественностью научного института BIOR Илзе Диманте.

Мониторинг позволит определить концентрацию частиц вируса SARS-CoV-2 в сточных водах и прогнозировать вспышки заболевания.

Этот метод используется во многих странах мира для определения масштабов распространения вируса в конкретной популяции, а также для своевременного обнаружения его новых мутаций.

Мониторинг частиц вируса в сточных водах проводится во многих странах ЕС, в том числе в Эстонии, где он ведется в 28 регионах. Этот метод применяется также в Финляндии, Нидерландах, Швеции, Испании и Германии.

На предприятии Valmieras ūdens сообщили, что забор проб сточных вод организуют и координируют специалисты Рижского технического университета, а анализируются пробы институтом BIOR в сотрудничестве с Латвийским центром биомедицинских исследований. Образцы сточных вод планируется брать два раза в неделю до 31 декабря этого года, а затем мониторинг может быть продлен. На эти цели правительство выделило институту BIOR финансирование в размере 339 430 евро.


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