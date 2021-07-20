Вт, 20.07.2021
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Лина Кальке, представитель Государственной полиции
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Цитсковскис о "кошмаре" из-за Covid-19 в правительстве: половина людей думала, что они умнее Перевощикова и Думписа

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Различные мнения государственных чиновников об ограничениях во время пандемии Covid-19 превратили антикризисное управление в кошмар, заявил сегодня, 20 июля, в Сейме на заседании парламентской следственной комиссии, созданной по этим вопросам, глава Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

"Если каждый день приходят разные сообщения, это превращает антикризисное управление в кошмар", - отметил глава Госканцелярии. Цитсковскис подчеркнул, что лицам, принимающим решения в стране, необходимо общее понимание, политическое соглашение о том, как действовать в кризисной ситуации.

Он пояснил, что весной 2020 года мнение Юрия Перевощикова, представителя Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), и Юги Думписа, инфектолога Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня, было учтено.

Ситуация изменилась осенью, когда "половина людей уже думала, что они умнее Перевощикова и Думписа". В такой ситуации очень сложно сдержать пандемию, отметил глава Госканцелярии.

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По словам директора Государственной канцелярии, из-за того, что государственные чиновники выразили противоположные взгляды на ограничения, процесс антикризисного управления был раздираем противоречиями. Например, различные мнения, выраженные в то время министрами относительно того, следует ли вводить ограничения на косметические услуги, не были хорошей практикой в ​​управлении кризисными ситуациями.

Похожим примером были разные взгляды правительства и Сейма на работу открытых террас.

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Как сообщалось, в апреле по инициативе 36 депутатов от оппозиции Сейм создал парламентскую следственную комиссию для расследования предполагаемых неправомерных действий правительства Латвии в борьбе с пандемией Covid-19, а также для определения политических деятелей, действия которых привели к необратимым негативным последствиям для Латвии. Комиссия создана на шесть месяцев.


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