Все больше растет интерес к вакцинации в торговых центрах

С 18 июня, когда в торговых центрах по всей Латвии открылись первые пункты вакцинации, до 19 июля было использовано 20 946 доз прививок, включая как первую, так и вторую дозу. На прошлой неделе в торговых центрах было сделано 6538 прививок.

В понедельник, 19 июля, было сделано наибольшее количество прививок в торговых центрах за один день - 1346, что составило 33% всех прививок, сделанных в понедельник.

В настоящее время пункты вакцинации открыты в 13 торговых центрах, например, в Риге это Galerija Rīga, Galerija Centrs, Akropole, Alfa, Domina, Riga Plaza и Origo. Пункты вакцинации открыты также в торговых центрах Даугавпилса, Лиепаи, Мадоны, Валдлаучи, Цесиса и Юрмалы. В ближайшее время планируется открытие новых пунктов вакцинации в Риге, Даугавпилсе, Лиепае и других городах.

"Вакцинация в супермаркетах - одна из составляющих нового подхода, когда она максимально приближена к повседневной жизни людей. Мы видим, как меняются привычки населения, и возможность быстро и легко получить услугу высоко ценится", - говорит руководитель отдела проекта вакцинации Эва Юхневича.

Вакцинация в торговых центрах возможна и по предварительной записи по телефону 8989, и без записи. С собой необходимо взять удостоверяющий личность документ и паспорт вакцинации (если есть). Подросткам в возрасте 12-13 лет вакцинация проводится в присутствии матери или отца (или другого законного представителя).