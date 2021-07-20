Представившаяся сотрудницей банка мошенница выманила у женщины 5200 евро

В понедельник женщине из Гайлишской волости Баускского края позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей SEB banka, и выманила у нее со счета около 5200 евро. По факту мошенничества начат уголовный процесс.

Полиция призывает не доверять звонящим по телефону незнакомцам и ни при каких обстоятельствах не называть свои пароли, данные платежных карт, коды безопасности и номера пользователей интернет-банка.

В случае мошенничества необходимо немедленно связаться с своим банком, а затем написать заявление в полицию.