Вт, 20.07.2021
Несправедливо для центра снижать бремя социальных проблем и при этом увеличивать его для района Ильгюциемс. Жители Ильгюциемса
Жители Ильгюциемса
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Представившаяся сотрудницей банка мошенница выманила у женщины 5200 евро

Иллюстративное фото ФОТО: fizkes/Shutterstock

В понедельник, 19 июля, мошенница, выдающая себя за сотрудницу банка, украла около 5200 евро с банковского счета жительницы Баусского края, сообщила представитель Земгальского управления полиции Даце Калниня.

В понедельник женщине из Гайлишской волости Баускского края позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей SEB banka, и выманила у нее со счета около 5200 евро. По факту мошенничества начат уголовный процесс.

Полиция призывает не доверять звонящим по телефону незнакомцам и ни при каких обстоятельствах не называть свои пароли, данные платежных карт, коды безопасности и номера пользователей интернет-банка.

В случае мошенничества необходимо немедленно связаться с своим банком, а затем написать заявление в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов также призывают сообщать о случаях мошенничества родственникам, друзьям, соседям и знакомым, особенно пожилым людям.


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