Голубева возбудила дисциплинарное дело в отношении руководителя инфоцентра МВД Лиги Лапини

МВД завершило служебную проверку, инициированную Голубевой в связи с двумя закупочными процедурами информационного центра - по закупке и установке видеокамер и разработке надежных технологических инструментов и решений сроком на четыре года.

В ходе проверки было выявлено несколько нарушений, и министр внутренних дел приняла решение обратиться в Бюро по надзору за закупками с просьбой возбудить дело об административном правонарушении в связи с возможными нарушениями статей 84-й и 86-й закона о государственных закупках, а также возбудить дисциплинарное дело против Лапини в связи с возможным нарушением.

Голубева также попросит оценить возможности дальнейшего сотрудничества с выигравшей закупку компанией ООО KB Open.

Проверка не выявила нарушений ограничений, установленных ч. 1 ст. 11 закона о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц, которые бы давали основания полагать, что бывший парламентский секретарь МВД Сигне Боле могла находиться в ситуации конфликта интересов.

Согласно результатам проверки, информационный центр МВД предпочел провести переговорную процедуру вместо открытого конкурса на закупку, хотя для этого не было обоснованных причин. Это указывает на значительные ограничения конкуренции и свободного рынка со стороны информационного центра МВД как заказчика, а также риски неэффективного использования средств государственного бюджета.