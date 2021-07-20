Полицейского будут судить за вымогательство и получения взятки от автоводителя

Как сообщила специалист по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Уна Реке, согласно материалам дела, обвиняемый инспектор полиции остановил автомашину и, проверив водителя на алкотестере, установил, что после вычета допустимой погрешности работы алкотестера концентрация алкоголя в дыхании водителя не превышала предельно допустимого уровня.

Однако, не уведомив водителя о допустимой погрешности в показаниях алкотестера, полицейский сообщил водителю о возможности уплаты 200 евро и уклонения от составления протокола об административном правонарушении и от штрафа в 680 евро, а также лишения водительских прав на один год. Запрошенная сумма была обвиняемым получена.

Таким образом, должностное лицо Госполиции совершило особо тяжкое преступление, предусмотренное частью четвертой статьи 320 Уголовного закона. Дело передано в суд по экономическим делам.