Начаты переговоры по созданию первого в Балтии центра паллиативной помощи детям

Представители общества вместе с организацией Dižvanagi и крестьянским хозяйством Valmoniras встречались с министром благосостояния Гатисом Эглитисом и парламентским секретарем Министерства благосостояния Эвитой Залите-Гросой, парламентским секретарем Министерства здравоохранения Илмаром Дуритисом, начальником отдела качества лечения Санитой Янкой и председателем комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрисом Скриде.

Общество более 20 лет занимается уходом за неизлечимо больными детьми и поддержкой их семей. В настоящее время общество обслуживает 350 семей с неизлечимо больными детьми, и их число с каждым годом растет.

Общество предоставляет круглосуточные телефоны доверия (консультации врачей, медсестер, капелланов, психологов и социальных работников), амбулаторные консультации и посещения на дому. Также организуются группы поддержки для родителей и близких больных детей. Это позволяет детям жить дома, а не в больницах или учреждениях по уходу.

За последние два года команда детской паллиативной помощи провела 12 938 посещений на дому и консультаций в службе детской паллиативной помощи, 12 181 телефонную консультацию и 2592 онлайн-консультации.

Основатель Общества паллиативной помощи детям в Латвии Анда Янсоне подчеркивает, что основной целью создания центра паллиативной помощи детям "Мосты мечты" будет обеспечение качества жизни для неизлечимо больных детей, передышки для семей и достойного ухода детей.

"В Европе есть 133 детских паллиативных центра, которые известны как хосписы, но их нет в странах Балтии, поэтому мы очень надеемся, что в Латвии мы все вместе сможем построить первый такой центр", - сказала Янсоне.

Планируемые услуги центра паллиативной помощи детям будут включать услуги дневного центра, отдых для семей, реабилитацию для поддержания функционального состояния, уход в последние дни жизни ребенка в условиях, максимально приближенных к домашним, группы поддержки для родителей, братьев и сестер и центр обучения специалистов.

Встреча была организована на площадке, где в будущем планируется построить многофункциональный детский центр паллиативной помощи "Мосты мечты".