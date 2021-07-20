Вт, 20.07.2021
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Александр Лукашенко, президент Беларуси

Covid-19: Эксперты призывают не полагаться на магазинные экспресс-тесты

Иллюстративное фото ФОТО: Mufid Majnun/ unsplash.com

В продовольственных магазинах и аптеках уже доступны утвержденные Государственным агентством лекарств экспресс-тесты на Covid-19, однако они предусмотрены не для использования в домашних условиях, а для использования под руководством медицинского персонала, сообщают TV3 Ziņas.

Как указывают эксперты, маловероятно, что человек сам сможет ввести палочку для тестирования достаточно глубоко в нос, чтобы взять правильный мазок, поэтому такие тесты могут оказаться ложноотрицательными.

Если тест показывает положительный результат, человек может скрыть это, что создаст слепые зоны в эпидемиологическом надзоре, кроме того, у проведенного в домашних условиях тестирования нет юридической силы.

Впрочем, отрицательный тест не считается официальным подтверждением, и он не подойдет, например, для посещения культурных мероприятий.

На вопрос, зачем же тогда такие тесты вообще появились в магазинах, руководитель отдела по общественным отношениям Rimi Latvia Юрис Шлейерс сказал: "Это тест для самоуспокоения. Если у меня появились кашель, температура, то иду к врачу со всеми вытекающими последствиями; если нет - тогда, например, в горло просто могла попасть пыль".

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:


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