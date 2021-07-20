Covid-19: Эксперты призывают не полагаться на магазинные экспресс-тесты

Как указывают эксперты, маловероятно, что человек сам сможет ввести палочку для тестирования достаточно глубоко в нос, чтобы взять правильный мазок, поэтому такие тесты могут оказаться ложноотрицательными.
Если тест показывает положительный результат, человек может скрыть это, что создаст слепые зоны в эпидемиологическом надзоре, кроме того, у проведенного в домашних условиях тестирования нет юридической силы.
Впрочем, отрицательный тест не считается официальным подтверждением, и он не подойдет, например, для посещения культурных мероприятий.
На вопрос, зачем же тогда такие тесты вообще появились в магазинах, руководитель отдела по общественным отношениям Rimi Latvia Юрис Шлейерс сказал: "Это тест для самоуспокоения. Если у меня появились кашель, температура, то иду к врачу со всеми вытекающими последствиями; если нет - тогда, например, в горло просто могла попасть пыль".
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