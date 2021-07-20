СМИ: Возможно, заболевших Covid-19 в России в пять раз больше, чем говорят официально

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По официальным данным в России переболели коронавирусом 6 млн человек, но журналисты выяснили, что в реальности их может быть в пять раз больше.

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Расследование: в ковидном реестре Минздрава оказалось 29 млн записей – в пять раз больше официального числа заболевших

В реестре Минздрава, созданном для отслеживания числа заболевших коронавирусной инфекцией, уже больше 29 миллионов записей - это в пять раз больше, чем официально сообщает оперативный штаб. Это обнаружили журналисты "Медиазоны", "Холода" и "Медузы". По их данным, на пике второй волны зимой в реестр вносилось по 125 тысяч человек в сутки - во всем мире заболеваемость была выше только в США и Индии. Если эти цифры верны, Россия находится на первом месте в мире по числу заразившихся Covid-19 в пересчете на миллион жителей, утверждают журналисты.

Авторы расследования изучили сертификаты для переболевших Covid-19 на "Госуслугах". Самый свежий из полученных от подписчиков сертификат принадлежит человеку, переболевшему коронавирусной инфекцией в июне 2021 года. Его порядковый номер - 27 миллионов 300 тысяч. "На вопрос о том, соответствует ли эта цифра за июнь действительности, знакомый с работой реестра источник "Медузы" в одном из федеральных ведомств ответил: "Так и есть", - отмечается в материале.

Изучая сертификаты выздоровевших, "Медиазона" выяснила, что к середине июля опубликованные на "Госуслугах" номера уже превысили отметку в 29 миллионов.

При этом официально оперштаб сообщает только о 6 млн заболевших с начала эпидемии в России - это почти в пять раз меньше числа записей в регистре Минздрава. В материале отмечается, что 29 миллионов заразившихся вывели бы Россию на третье место в мире по абсолютному количеству случаев коронавируса. В пересчете на миллион жителей страна поднялась бы с 85-го места на первое, опередив лидирующую сейчас Андорру и остальные страны, сильнее других пострадавшие от коронавируса.

Сопоставив номера сертификатов с датами выздоровления, расследователи построили кривую: если по ней оценить количество новых записей за день, то окажется, что зимой на пике второй волны эпидемии число выявленных в России случаев достигало 125 тысяч в день.

Официально максимум зафиксированных случаев - почти 30 тысяч заболевших за день - случился 24 декабря.

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