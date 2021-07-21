Защитник сборной Латвии Янис Якс перешёл в российский клуб КХЛ

Сообщается, что Якс присоединится к команде после оформления необходимых визовых документов. Соглашение с 25-летним латвийским защитником подписано до 30 апреля 2022 года.

Большую часть карьеры Янис Якс играл в Северной Америке, выступая за различные клубы Национальной студенческой лиги. В минувшем сезоне защитник дебютировал в КХЛ, проведя 17 матчей в составе рижского "Динамо" и набрав в этих играх 4 (1+3) очка.

В течение карьеры защитник выступал за сборные Латвии всех возрастов, и к настоящему времени в его активе четыре взрослых чемпионата мира. На последнем из них, состоявшемся в Риге, Якс принял участие в 6 встречах, заработав положительный показатель полезности (+1).