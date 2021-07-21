Официально объявлены дата и место боя Усик - Джошуа

Бой пройдёт 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм", который способен вместить 62 тысячи человек.

На своей странице в Instagram Александр Усик показал процесс подписания контракта на бой, а также рекламный постер.

Усик получил бой с Джошуа по линии WBO, где он является обязательным претендентом.

В своём последнем поединке в декабре 2020 года 31-летний Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пулева, а Усик в октябре того же года победил британца Дерека Чисору. В случае победы над Джошуа Усик может стать чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.