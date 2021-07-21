Официально объявлены дата и место боя Усик - Джошуа
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первой тяжёлой весовой категории украинец Александр Усик подписал контракт на бой с британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщает Matchroom Boxing.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первой тяжёлой весовой категории украинец Александр Усик подписал контракт на бой с британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщает Matchroom Boxing.
На своей странице в Instagram Александр Усик показал процесс подписания контракта на бой, а также рекламный постер.
Усик получил бой с Джошуа по линии WBO, где он является обязательным претендентом.
В своём последнем поединке в декабре 2020 года 31-летний Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пулева, а Усик в октябре того же года победил британца Дерека Чисору. В случае победы над Джошуа Усик может стать чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету украинца 18 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. В активе Джошуа 24 победы (22 нокаутом) в 25 поединках.