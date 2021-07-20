Чиновник о Covid-19: прогнозы на осень "нерадужные"

Сейчас ситуация с заболеваемостью относительно хорошая, но Латвии нужно считаться с тем, что прогнозы по поводу осени "нерадужные", указал чиновник.

6 июля правительство договорилось о сценарии на осень, что лучше действовать решительно и принимать строгие ограничения на более короткое время, пояснил он. В свою очередь другой или постепенный подход приведет к тому, что заболеваемость не будет падать и обществу придется долго уживаться с ограничениями, указал Весперис.

Весперис является ведущим докладчиком на заседаниях правительства, посвященным мнению академической экспертной группы на меры реагирования на пандемию Covid-19. И во вторник на заседании комиссии он пояснил роль группы экспертов.

Весперис указал, что после окончания режима чрезвычайной ситуации экспертов не выслушивали в вопросе открытия торговых мест, что с точки зрения группы профессионалов произошло слишком быстро и способствовало росту заболеваемости в апреле и начале мая.