Чиновник о Covid-19: прогнозы на осень "нерадужные"

Сейчас ситуация с заболеваемостью относительно хорошая, но Латвии нужно считаться с тем, что прогнозы по поводу осени "нерадужные", указал чиновник.
6 июля правительство договорилось о сценарии на осень, что лучше действовать решительно и принимать строгие ограничения на более короткое время, пояснил он. В свою очередь другой или постепенный подход приведет к тому, что заболеваемость не будет падать и обществу придется долго уживаться с ограничениями, указал Весперис.
Весперис является ведущим докладчиком на заседаниях правительства, посвященным мнению академической экспертной группы на меры реагирования на пандемию Covid-19. И во вторник на заседании комиссии он пояснил роль группы экспертов.
Весперис указал, что после окончания режима чрезвычайной ситуации экспертов не выслушивали в вопросе открытия торговых мест, что с точки зрения группы профессионалов произошло слишком быстро и способствовало росту заболеваемости в апреле и начале мая.
Напомним, в апреле по инициативе 36 оппозиционных депутатов Сейм создал парламентскую комиссию по расследованию возможных ошибочных действий правительства Латвии в борьбе с пандемией Covid-19, а также для определения имен должностных лиц, которые привели к необратимым негативным последствиям для Латвии. Комиссия создана на шесть месяцев.