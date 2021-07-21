Фото ⟩ В Китае масштабные наводнения; погибли 12 человек

Ливни, которые идут уже несколько дней в китайской провинции Хэнань, стали настоящим стихийным бедствием для многих городов. Затоплены улицы, дома и метро. В связи с непогодой закрыты некоторые автомагистрали, задерживаются или откладываются авиарейсы.

Чжэнчжоу - столица провинции Хэнань, с населением более 10 миллионов человек, "пережила ряд редких и сильных дождей, которые привели к скоплению воды в метро Чжэнчжоу", - заявили городские власти в социальной сети Weibo.

Deadly floods in China's Henan province have caused mass evacuations and power outages, submerged roads and trapped people in subway trains, as the region experiences its heaviest rainfall "in a century." pic.twitter.com/hKyAkrB5XX — DW News (@dwnews) July 20, 2021

Официальные лица добавили, что в результате наводнения в метро 12 человек погибли и пятеро получили сильные ранения.

А провинции Хэнань введен первый уровень ЧС.

The videos of the flooding coming from China's Henan province are terrifying. These people were trapped on a subway train pic.twitter.com/kpJO2ydV1V — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 20, 2021

2/3: A woman rescued in flood waters in Zhengzhou, Henan (video from WeChat). pic.twitter.com/6fOblgl5OL — Bill Birtles (@billbirtles) July 20, 2021

Вечером 20 июля наводнение разрушило в провинции Хэнань плотину Ихетань.