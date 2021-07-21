Ср, 21.07.2021
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Янис Цитсковскис, глава Госканцелярии

Фото ⟩ В Китае масштабные наводнения; погибли 12 человек

ФОТО: STR/AFP

Двенадцать человек погибли в результате наводнения, вызванного дождем в центральном китайском городе Чжэнчжоу, сообщили в среду местные власти.

Ливни, которые идут уже несколько дней в китайской провинции Хэнань, стали настоящим стихийным бедствием для многих городов. Затоплены улицы, дома и метро. В связи с непогодой закрыты некоторые автомагистрали, задерживаются или откладываются авиарейсы.

Чжэнчжоу - столица провинции Хэнань, с населением более 10 миллионов человек, "пережила ряд редких и сильных дождей, которые привели к скоплению воды в метро Чжэнчжоу", - заявили городские власти в социальной сети Weibo.

Официальные лица добавили, что в результате наводнения в метро 12 человек погибли и пятеро получили сильные ранения.

А провинции Хэнань введен первый уровень ЧС.

Вечером 20 июля наводнение разрушило в провинции Хэнань плотину Ихетань.

Галерея: Наводнение в Китае


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