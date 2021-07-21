ВИДЕО ⟩ "Милуоки" стал чемпионом НБА впервые за 50 лет

Для "Милуоки" это чемпионство стало лишь вторым в истории. В предыдущий раз "Бакс" побеждали в 1971 году.

В шестом матче финала в составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (50 очков и 13 подборов), который также был признан MVP финальной серии плей-офф НБА-2020/21.

Таким образом, за 3 сезона Адетокунбо дважды стал MVP регулярного чемпионата и один раз - финала НБА.

26-летний греческий баскетболист стал седьмым баскетболистом в истории финальных серий НБА, которому удалось набрать 50 или более очков в одном матче. До него это делали Боб Петтит (в 1958 году), Элджин Бэйлор (в 1962 году), Рик Бэрри (в 1967 году), Джерри Уэст (в 1969 году), Майкл Джордан (в 1993 году) и Леброн Джеймс (в 2018 году).