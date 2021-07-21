Видео ⟩ "Позорят великий язык": Чичваркин о русских в Латвии, почитателях Путина и ошибке Сейма

Евгений Чичваркин - частый гость в Латвии. Бизнесмен рассказал, что его спутница жизни Татьяна построила в нашей стране дом. Все началось с приезда в Латвию пять лет назад на праздник. Тогда и возникла влюбленность, которая потом "переросла в нечто большее".

"Все родное", - отметил Чичваркин. Он подчеркнул, что это касается даже запаха сосен. С семьей Евгений объездил, по его словам, всю Латвию - не только известные достопримечательности, но и маленькие города. Теперь сюда он приезжает как домой:

"Меня устраивает, что все спокойно... Цивилизованная полиция, без какой-то вечной драмы. Хотя народ тоже пьет, но не так, как в России".

Эти поездки в основном связаны с отдыхом, а вот его спутница реализует в Латвии свои проекты. Для Чичваркина также стало неожиданностью, что его узнают на улицах. Он часто слышит, что его смотрят на YouTube и поддерживают его политическую позицию.

По его мнению, Латвия ментально ближе к России, чем к Европе: "Русских много. Тянут назад".

Но бизнесмен отметил, что ранее он был гостем одной латвийской радиостанции и получил от слушателей комментарии о том, что им бы хотелось жить при путинском режиме. Тогда Чичваркин призвал недовольных отправиться в Псковскую область и попробовать там получать местную пенсию и обращаться в государственные инстанции.

"У вас все хорошо. Вата непробиваемая", - указал он.

Количество "ватников" в Латвии Чичваркин считает феноменом.

Даже его дочь во время игры на площадке заметила, что местные дети очень много ругаются матом.

"Позорят великий русский язык. Я думаю, что когда-то давно руководство Латвии совершило сегрегационную ошибку, которую в любой момент можно исправить. Но потребуется еще поколение", - считает он.

Под ошибкой Евгений Чичваркин имеет в виду разделение на "своих" и "чужих". Здесь речь идет о гражданстве ЛР. В пример он привел Литву, где такой ситуации нет. Конечно, он представляет, какие будут последствия, если неграждане получат гражданство.

"Сейчас на ее исправление уйдет "X"-количество времени. Это нужно было тогда популяризировать... Наверное, я не утверждаю. Хотя мне и 20-30% граждан России хочется лишить гражданства", - полагает он.

Евгений Чичваркин подчеркивает, что в Латвии огромное количество почитателей Владимира Путина. По его мнению, если президент РФ захочет "повторить 40-й год", то это пройдет "гораздо менее кроваво, чем в других местах".