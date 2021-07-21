Covid-19 в Балтии: в Литве выявлено 176 новых случаев, в Эстонии - 96

Литва

Это крупнейший показатель новых случаев с 11 июня. Между тем случаев смертей от коронавируса не выявляется уже шестой день подряд.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 39,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки не изменилась и составила 1,4%.

За минувшие сутки было сделано 5931 молекулярный тест (ПЦР) и 2795 антигенных тестов на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 280 тыс. 93 человека, за сутки несколько выросло число все еще болеющих - до 1019.

От коронавируса в Литве скончались 4405 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно или косвенно - связаны 8999 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2768 тестов на коронавирус, выявлено 96 первичных позитивных результатов, что составляет 3,5% всех тестов.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 57,2 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 1,5 процента тестов.

В больницах Эстонии находятся 14 пациентов с коронавирусом.