Элина Свитолина - первая ракетка Украины, которая отправилась в Токио сразу после свадьбы

26-летняя Свитолина в данный момент является шестой ракеткой мира и не нуждается в особом представлении для всех поклонников тенниса. Перед каждым турниром украинку причисляют к числу фаворитов и частенько она оправдывает возложенные на неё ожидания.

Правда, к удивлению многих, кто привык считать Свитолину элитой мирового женского тенниса, стоит отметить, что украинка ни разу в карьере не побеждала на турнирах серии "Большого шлема". Да что там побеждала, она ни разу не выходила в финал.

Вот и на последнем на сегодняшний день "Шлеме" Свитолина вылетела уже во втором раунде, уступив на Уимблдоне польке Магде Линетт. Столь раннее поражение можно объяснить тем, что Элина в мыслях уже была не на корте, а в свадебном платье с букетом цветов вместо ракетки.

16 июля Свитолина вышла замуж за 34-летнего французского теннисиста Гаэля Монфиса. Пара решилась зарегистрировать брак после трёх лет отношений. Свадьба прошла в Женеве и на ней присутствовали друзья и родные молодожёнов.

"Лучший день в моей жизни", - подписала фотографию Элина.

На следующий день Свитолина поменяла фамилию в соцсетях на Монфис, однако, в интервью украинка отметила, что до конца карьеры в спорте хочет оставаться Свитолиной.

"Свадьба была чудесной. Просто невероятно, что в условиях коронавирусных ограничений нам удалось собраться семьями. Мы прекрасно провели время. Но теперь нужно готовиться к Олимпиаде. Надеюсь, мне удастся хорошо выступить в Токио. Наш медовый месяц запланирован на ноябрь", - цитирует Свитолину официальный сайт ITF.

Предстоящая Олимпиада станет для Свитолиной второй в карьере. В 2016 году в Рио-де-Жанейро она дошла до четвертьфинала, где проиграла Петре Квитовой с разгромным счётом 2:6, 0:6.

Станут ли Игры в Токио более успешными?