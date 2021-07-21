Фото ⟩ "Довоенная стилистика?" В Латвии новая кампания по вакцинации. Не все пользователи Сети оценили ее

Ļoti, ļoti neizdevusies kampaņa. Jūs speciāli gribat cilvēkus no vakcinācijas atbaidīt? Tāds ir mērķis? Vienīgā asociācija ir ar nacistu koncentrācijas nometnēm, kur numurus uz rokām tetovēja... — jautajums (@Jautajums4) July 12, 2021

"Флаг Японской империи в конце видео - что-то феноменальное"

video noslēgumā Japāņu impērijas karogs ir kaut kas fenomenāls pic.twitter.com/OqzfmNEnNW — Andrew Buckthorn 🇭🇺🇱🇻 (@ndrewbuckthorn) July 12, 2021

В свою очередь, в Facebook врач и ведущий программы Dr. Apinis на канале RīgaTV 24 Петерис Апинис высказал свое мнение относительно новой кампании.

"Визуальные материалы новой кампании "Без вакцины нет победы!" напоминают американский пропагандистский плакат времен Второй мировой войны", - отметил мужчина. Кроме того, он обратил внимание на то, что этой кампанией также занималось агентство Nord DDB Rīga, известное рекламой с участием бывшего футболиста сборной Латвии и экс-президента ЛФФ Каспара Горкша:

"О тесных связях Даниэля Павлютса с агентством Nord DDB Rīga стоит задуматься KNAB, а о миллионах, которые Даниэль Павлютс выбрасывает на бессмысленные кампании, - Государственному контролю.

Меня поразило изображение. Рекламное изображение мне, не знаю почему, напоминает фотографию из далекого 31 мая 2007 года после президентских выборов, на которой запечатлен момент, когда депутат Янис Лагздиньш высунулся из окна и показал людям у здания Сейма недвусмысленный жест.

После этого Янис Лагздиньш заявил, что этот жест был предназначен только какому-то знакомому, с которым он когда-то служил в Советской армии и давно не виделся.

Янис Лагздиньш был одним из самых профессиональных латвийских парламентариев всех времен - юрист, который работал в парламенте по 12 часов в сутки, умел цитировать нормы закона наизусть и сам тщательно писал законы. Однако после этого жеста он больше никогда не избирался в Сейм.

Что жителям Латвии этим жестом старается сказать Даниэль Павлютс?" - написал Апинис.

В свою очередь, портал Apollo обратил внимание на то, что плакаты кампании напоминают стилистику другой кампании из США. Американская маркетинговая компания AdTechCares, которая сотрудничает с Veterans Coalitions for Vaccination, в марте запустила крупную кампанию вакцинации, сообщал журнал Communication Arts.

Кампания должна была быть оптимистичной и доступной, чтобы побудить жителей вакцинироваться, а также развеять все опасения из-за дезинформации.

Галерея: Кампания по вакцинации в США

Организаторы кампании отметили, что ее инициаторами были ветераны, таким образом, в ней отражены знакомые сцены XX века. Правда, их "осовременили".

Визуальное оформление кампании в США было заимствовано из военных/пропагандистских материалов начала-середины XX века. Как известно, на них часто изображали людей с поднятой, согнутой в локте рукой и сжатым кулаком.

Организаторы отметили, что самым сложным было сделать так, чтобы кампания была эффективной и была готова в кратчайшие сроки.