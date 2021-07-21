Ср, 21.07.2021
С высокой долей вероятности осенью ожидается значительный прирост заболеваемости Covid-19, и для его ограничения правительству нужно будет сделать серьезные шаги. Владислав Весперис, заместитель руководителя Межведомственного координационного центра
Владислав Весперис, заместитель руководителя Межведомственного координационного центра

Фото ⟩ "Довоенная стилистика?" В Латвии новая кампания по вакцинации. Не все пользователи Сети оценили ее

ФОТО: Apollo.lv kolāža/VM/"Veterans Coalitions for Vaccination"

Совсем недавно была представлена кампания по вакцинации от Covid-19. Людей призывали вакцинироваться, однако исполнение плакатов и видеоролика вызвало бурный обмен мнениями в соцсетях, пишет портал Apollo. 

В рамках кампании "Без вакцины нет победы!" было опубликовано несколько изображений и видеоклип.

Галерея: Кампания "Без вакцины нет победы!"

"Доверие к науке может вернуть нам более безопасные будни - будь то очная учеба, последние театральные представления, посещение спортивных занятий, вечеринка с друзьями в клубе или встреча в кафе. Мы это заслужили. Мы не враги друг другу. Наш противник - бесчувственный и заразный вирус. И единственный способ, как его победить - это принять осознанное решение и пройти вакцинацию. Закатав рукава - плечом к плечу", - сказала Эва Юхневича, руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (NVD).

Некоторые пользователи соцсетей стали отмечать, что новая рекламная кампания больше напоминает лозунги советского времени, но не побуждает вакцинироваться. 

"Довоенная стилистика? Следующее обращение будет таким?"

На фото Дядя Сэм со знаменитой фразой "Ты нужен мне в армии Соединенных Штатов".

"Очень, очень неудавшаяся кампания. Вы специально хотите отпугнуть людей от вакцинации? Такая цель? Единственная ассоциация - с нацистскими концлагерями, где цифры были вытатуированы на руках..."

"Флаг Японской империи в конце видео - что-то феноменальное" 

В свою очередь, в Facebook врач и ведущий программы Dr. Apinis на канале RīgaTV 24 Петерис Апинис высказал свое мнение относительно новой кампании. 

"Визуальные материалы новой кампании "Без вакцины нет победы!" напоминают американский пропагандистский плакат времен Второй мировой войны", - отметил мужчина. Кроме того, он обратил внимание на то, что этой кампанией также занималось агентство Nord DDB Rīga, известное рекламой с участием бывшего футболиста сборной Латвии и экс-президента ЛФФ Каспара Горкша:

"О тесных связях Даниэля Павлютса с агентством Nord DDB Rīga стоит задуматься KNAB, а о миллионах, которые Даниэль Павлютс выбрасывает на бессмысленные кампании, - Государственному контролю.

Меня поразило изображение. Рекламное изображение мне, не знаю почему, напоминает фотографию из далекого 31 мая 2007 года после президентских выборов, на которой запечатлен момент, когда депутат Янис Лагздиньш высунулся из окна и показал людям у здания Сейма недвусмысленный жест. 

После этого Янис Лагздиньш заявил, что этот жест был предназначен только какому-то знакомому, с которым он когда-то служил в Советской армии и давно не виделся.

Янис Лагздиньш был одним из самых профессиональных латвийских парламентариев всех времен - юрист, который работал в парламенте по 12 часов в сутки, умел цитировать нормы закона наизусть и сам тщательно писал законы. Однако после этого жеста он больше никогда не избирался в Сейм.

Что жителям Латвии этим жестом старается сказать Даниэль Павлютс?" - написал Апинис. 

В свою очередь, портал Apollo обратил внимание на то, что плакаты кампании напоминают стилистику другой кампании из США. Американская маркетинговая компания AdTechCares, которая сотрудничает с Veterans Coalitions for Vaccination, в марте запустила крупную кампанию вакцинации, сообщал журнал Communication Arts.

Кампания должна была быть оптимистичной и доступной, чтобы побудить жителей вакцинироваться, а также развеять все опасения из-за дезинформации. 

Галерея: Кампания по вакцинации в США

Организаторы кампании отметили, что ее инициаторами были ветераны, таким образом, в ней отражены знакомые сцены XX века. Правда, их "осовременили". 

Визуальное оформление кампании в США было заимствовано из военных/пропагандистских материалов начала-середины XX века. Как известно, на них часто изображали людей с поднятой, согнутой в локте рукой и сжатым кулаком. 

Организаторы отметили, что самым сложным было сделать так, чтобы кампания была эффективной и была готова в кратчайшие сроки. 

Плакаты кампании должны были выглядеть старомодно, но в то же время содержать современный посыл. 


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