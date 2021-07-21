Ср, 21.07.2021
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Александр Лукашенко, президент Беларуси

В Латгале ранее судимый мужчина задержан за совершение ряда серьезных серийных преступлений

ФОТО: alexeisido, Shutterstock.

На прошлой неделе полиция совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы задержала ранее судимого мужчину за совершение ряда серьезных серийных преступлений в Лудзенском крае, сообщила представитель Латгальского регионального управления Государственной полиции Ольга Васильева.

Сотрудники правоохранительных органов Малнавской волости задержали мужчину 1987 года рождения, совершившего несколько серьезных имущественных преступлений в Карсаве и ее окрестностях. В ходе расследования было выявлено не менее восьми уголовных дел, возбужденных в соответствии с частью третьей статьи 175 Уголовного закона - за кражу с проникновением.

В ходе розыска было обнаружено и изъято похищенное имущество. Мужчине грозит лишение свободы.

Мужчина ранее был осужден за имущественное преступление в России и отбывал наказание в виде лишения свободы.

Кража, совершенная в транспортном средстве, квартире или другом помещении, а также кража транспортного средства карается лишением свободы на срок до пяти лет, временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом с конфискацией имущества или без таковой.


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