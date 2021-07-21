В Латгале ранее судимый мужчина задержан за совершение ряда серьезных серийных преступлений

Сотрудники правоохранительных органов Малнавской волости задержали мужчину 1987 года рождения, совершившего несколько серьезных имущественных преступлений в Карсаве и ее окрестностях. В ходе расследования было выявлено не менее восьми уголовных дел, возбужденных в соответствии с частью третьей статьи 175 Уголовного закона - за кражу с проникновением.

В ходе розыска было обнаружено и изъято похищенное имущество. Мужчине грозит лишение свободы.

Мужчина ранее был осужден за имущественное преступление в России и отбывал наказание в виде лишения свободы.