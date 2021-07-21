Трогательная история девочки Веры с фото встречи Светланы Тихановской в Вашингтоне

Ее историю рассказала журналист Алена Щербинская: "Девочка в кресле - дочка моего одноклассника, белоруска Вера Званько, которую (не)наш Минздрав опрокинул с лечением СМА (не её одну, конечно). С формулировкой "нецелесообразно", - пишет Щербинская .

"Девочка уже стоит на ногах, делает робкие шаги и ещё всякие штуки, которые в условиях белорусской системы даже вообразить сложно. Ещё мне сложно вообразить, что было бы с ней, не увези её три года назад из Беларуси", - пишет Щербинская.