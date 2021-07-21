Ср, 21.07.2021
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Владислав Весперис, заместитель руководителя Межведомственного координационного центра

Трогательная история девочки Веры с фото встречи Светланы Тихановской в Вашингтоне

Вера Званько (слева) во время встречи Светланы Тихановской с диаспорой в Вашингтоне ФОТО: @tsikhanouskaya

Девочка в инвалидной коляске, которая попала на фото во время встречи Светланы Тихановской с белорусской диаспорой в Вашингтоне, страдает СМА (спинальная мышечная атрофия, редкое генетическое заболевание).

Ее историю рассказала журналист Алена Щербинская: "Девочка в кресле - дочка моего одноклассника, белоруска Вера Званько, которую (не)наш Минздрав опрокинул с лечением СМА (не её одну, конечно). С формулировкой "нецелесообразно", - пишет Щербинская.

Три года назад семья Веры переехала в США. Здесь девочка получила необходимое лечение.

"Девочка уже стоит на ногах, делает робкие шаги и ещё всякие штуки, которые в условиях белорусской системы даже вообразить сложно. Ещё мне сложно вообразить, что было бы с ней, не увези её три года назад из Беларуси", - пишет Щербинская.

Дети с СМА, получившие лечение сразу после рождения, внешне ничем не отличаются от сверстников.

С диаспорой Светлана Тихановская общалась в воскресенье.


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