Ср, 21.07.2021
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Мартиньш Тронс, член правления общества "Крестьянский сейм"

Пункт вакцинации от Covid-19 откроется в магазине IKEA

Магазин IKEA в Риге. ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Со следующего понедельника, 26 июля, в магазине IKEA откроется пункт вакцинации от Covid-19, сообщили агентству LETA представители IKEA.

Пункт вакцинации будет расположен у входа в магазин и легко доступен для всех, кто хочет пройти вакцинацию. Инструкции о зоне вакцинации будут находиться как снаружи, так и внутри магазина. Пункт вакцинации в IKEA будет открыт с 10 до 20 часов.

Люди смогут привиться от коронавируса и по записи, и без нее - в порядке живой очереди. Каждому желающему сделать прививку необходимо предъявить удостоверяющий личность документ - паспорт или ID-карту.

IKEA подчеркивает, что размещение пункта вакцинации не повлияет на работу магазина, и все услуги будут доступны в обычном режиме.

Планируется, что пункт вакцинации в IKEA будет работать до конца этого года.

Как сообщалось ранее, люди также могут быть сделать прививку от Covid-19 во многих торговых центрах, а в регионах проводятся выездные вакцинации.


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