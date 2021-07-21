Пункт вакцинации от Covid-19 откроется в магазине IKEA
Со следующего понедельника, 26 июля, в магазине IKEA откроется пункт вакцинации от Covid-19, сообщили агентству LETA представители IKEA.
Со следующего понедельника, 26 июля, в магазине IKEA откроется пункт вакцинации от Covid-19, сообщили агентству LETA представители IKEA.
Пункт вакцинации будет расположен у входа в магазин и легко доступен для всех, кто хочет пройти вакцинацию. Инструкции о зоне вакцинации будут находиться как снаружи, так и внутри магазина. Пункт вакцинации в IKEA будет открыт с 10 до 20 часов.
Люди смогут привиться от коронавируса и по записи, и без нее - в порядке живой очереди. Каждому желающему сделать прививку необходимо предъявить удостоверяющий личность документ - паспорт или ID-карту.
IKEA подчеркивает, что размещение пункта вакцинации не повлияет на работу магазина, и все услуги будут доступны в обычном режиме.
Планируется, что пункт вакцинации в IKEA будет работать до конца этого года.
Как сообщалось ранее, люди также могут быть сделать прививку от Covid-19 во многих торговых центрах, а в регионах проводятся выездные вакцинации.