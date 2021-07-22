Фото ⟩ Саманта Тина, Яна Брук, Кашерс и другие звезды на вечеринке инфлюенсеров на крыше

Ведущим мероприятия стал эксперт моды и блогер Денис Шевелев, который этим вечером отпраздновал свой день рождения и получил множество поздравлений от присутствовавших.

Среди гостей мероприятия были мультихудожник и влиятельный человек Каспарс Блумс-Блуманис Мининс (Кашерс), певица Саманта Тина, инфлюенсеры Эвелина Паркере, Лота Улмане, Яна Брук, автор книги рецептов Анна Панна (Анна Бирмане), Рой Роджерс, модельер Nolo Виктория Йонене, модный журналист Анита Седлиня, стилист Юлия Вербицкая и многие другие.

Гости особенно оценили место проведения мероприятия - крышу, оформленную в пляжном стиле, с удобными шезлонгами, зелеными растениями, зонтиками и солнцезащитными очками, что позволило еще больше ощутить расслабляющую атмосферу праздника.