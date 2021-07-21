Из Верманского парка, возможно, уберут скамейки, чтобы прекратить ночные посиделки

"Я получил информацию, что при демонтаже скамеек планируется спасти их культурную и историческую ценность от сноса и кражи (металлические части нескольких скамеек ранее были украдены)", - написал он.

Демонтаж в настоящее время приостановлен. Я планирую созвать внеочередное совместное заседание комитета, на котором мы немедленно найдем решение безопасности, которое защитит ценности парка. Но так, чтобы не пострадали и другие посетители парка", - пишет Цепуритис.

Как сообщили в Rīgas meži, в этом году Верманский парк все чаще выбирают в качестве места для ночной жизни бездомные и хулиганы. Чтобы исключить комфортные условия для выпивки, употребления наркотиков, шума и ночевок, принято решение убрать скамейки с эстрады.

В свою очередь, Рижскую муниципальную полицию попросили чаще проверять эту территорию.

Как сообщает компания, беспорядок и разбросанный мусор на эстраде Верманского парка наблюдаются практически каждое утро.

"В ночное время вандалы передвигают скамейки, бросают мусор, вырывают насаждения и разрисовывают недавно покрашенные стены. Поскольку туалеты возле парка на ночь закрыты, люди используют для этих целей углы эстрады и зеленые насаждения. Поэтому персоналу парка приходится каждое утро устранять нанесенный ущерб", - сообщает компания.

Рижская муниципальная полиция включила парк в маршрут ежедневного патрулирования.

Полиция также регулярно ловит в парке нарушителей - в основном несовершеннолетних, употребляющих алкоголь и другие вещества, вызывающие зависимость.

Хотя присутствие полиции в парке является частым явлением, вандалам требуется относительно короткое время, чтобы совершить правонарушение, и некоторым часто удается безнаказанно сбежать.