8% россиян собираются следить за фигурным катанием на летних Олимпийских играх-2020

Так, например, абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх под нейтральным флагом. 1% опрошенных смог вспомнить, что на Олимпиаде выступит трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

61% опрошенных ответили, что собираются следить за ходом Олимпиады. Один из вопросов ВЦИОМ звучал так: "За выступлениями спортсменов в каких видах спорта Вы собираетесь следить прежде всего? Вы можете дать до пяти ответов".

Самой популярной оказалась лёгкая атлетика (33%), затем идут водные виды спорта (31%), художественная гимнастика (23%), футбол (15%) и волейбол (14%).

Интересно, что 8% ответили, что прежде всего на Олимпиаде будет следить за фигурным катанием, несмотря на то, что соревнования по этому виду спорта пройдут только на зимней Олимпиаде в Пекине. Ещё 3% ответили, что собираются следить за биатлоном, который как и фигурное катание представлен только на зимних Олимпийских играх.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборная России выступит на Олимпиаде в Токио под аббревиатурой ОКР (Олимпийский комитет России) и без национальной символики.