В Риге начинается демонтаж Брасовского моста

На эту неделю запланированы необходимые приготовления. Демонтаж планируется начать на следующей неделе, в течение которой планируется снять три балки и установленные между ними плиты, а также демонтировать блоки тротуара.

На месте этих работ будет сохранена существующая организация движения транспортных средств, направленная на временный железнодорожный переезд около Брасовского путепровода.

Трамвайное движение будет организовано по перенесенным путям на сохраняемой части путепровода.

Максимальная скорость трамваев во время и после демонтажных работ составит 20 километров в час.

Во время работ постоянно будет оцениваться безопасность моста. Если при демонтаже обнаружится опасность, путепровод могут закрыть.

Движение пешеходов по Брасовскому мосту уже запрещено из соображений безопасности, во время демонтажных работ оно также будет запрещено и под мостом, а демонтаж опор и пролетов над железной дорогой планируется во время перерывов в движении поездов.

Во время предыдущего ремонта оказалось, что мост в таком плохом состоянии, что его придется полностью сносить,

а также спроектировать и построить заново. Процесс строительства существенно осложнится необходимостью обеспечить бесперебойное движение трамвая по одной стороне путепровода.

Во время демонтажа путепровода уровень шума может быть высоким, поэтому Департамент сообщения призывает жителей с пониманием относиться к работе.

Демонтаж проведет Kauno tiltai, затраты на него составят 586 303 евро без налога на добавленную стоимость.