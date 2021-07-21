В Риге начинается демонтаж Брасского моста
Подготовка к демонтажу Брасского моста со стороны улицы Дунтес началась на этой неделе, сообщили TVNET в Департаменте сообщения Рижской думы. На демонтаж одной стороны путепровода уйдет около трех месяцев.
Подготовка к демонтажу Брасского моста со стороны улицы Дунтес началась на этой неделе, сообщили TVNET в Департаменте сообщения Рижской думы. На демонтаж одной стороны путепровода уйдет около трех месяцев.
На эту неделю запланированы необходимые приготовления. Демонтаж планируется начать на следующей неделе, в течение которой планируется снять три балки и установленные между ними плиты, а также демонтировать блоки тротуара.
На месте этих работ будет сохранена существующая организация движения транспортных средств, направленная на временный железнодорожный переезд около Брасского путепровода.
Максимальная скорость трамваев во время и после демонтажных работ составит 20 километров в час.
Во время работ постоянно будет оцениваться безопасность моста. Если при демонтаже обнаружится опасность, путепровод могут закрыть.
Движение пешеходов по Брасскому мосту уже запрещено из соображений безопасности, а во время демонтажных работ оно также будет запрещено и под мостом, а демонтаж опор и пролетов над железной дорогой планируется во время перерывов в движении поездов.
а также спроектировать и построить заново. Процесс строительства существенно осложнится необходимостью обеспечить бесперебойное движение трамвая по одной стороне путепровода.
Во время демонтажа путепровода уровень шума может быть высоким, поэтому Департамент сообщения призывает жителей с пониманием относиться к работе.
Брасский мост над железной дорогой был сдан в эксплуатацию в 1959 году.