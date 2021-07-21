Чт, 22.07.2021
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Евгений Чичваркин, российский бизнесмен и основатель "Евросети" о Латвии
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Фото ⟩ В Екабпилсском крае обнаружена ферма, где, вероятно, выращивают марихуану

ФОТО: Valsts policija

Госполиция во вторник, 20 июля, в Екабпилсском крае обнаружила ферму, где, вероятно, выращивали марихуану, свидетельствует фотографии, которые распространила Государственная полиция.

Даце Калниня, представитель Госполиции, пояснила, что во время проведения оперативных мероприятий во вторник сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесном массиве в Екабпилсском крае постройку тепличного типа, окруженную кустарниками, где выращиваются растения, возможно, содержащие наркотики.

Должностные лица изъяли 195 саженцев растений.

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В связи с происшествием в полиции возбуждено уголовное дело о несанкционированном посеве или выращивании растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Точное количество наркотических веществ в растениях станет известно после экспертизы.

В целях эффективной борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, Госполиция призывает население проявлять активность и сообщать о преступлениях, позвонив по телефону 110 или написав заявление на государственном портале Latvija.lv.


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