Фото ⟩ В Екабпилсском крае, возможно, обнаружена ферма, где выращивают марихуану

Даце Калниня, представитель Госполиции, пояснила, что во время проведения оперативных мероприятий во вторник сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесном массиве в Екабпилсском крае постройку тепличного типа, окруженную кустарниками, где выращиваются растения, возможно, содержащие наркотики.
Должностные лица изъяли 195 саженцев растений.
В связи с происшествием в полиции возбуждено уголовное дело о несанкционированном посеве или выращивании растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Точное количество наркотических веществ в растениях станет известно после экспертизы.
В целях эффективной борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, Госполиция призывает население проявлять активность и сообщать о преступлениях, позвонив по телефону 110 или написав заявление на государственном портале Latvija.lv.