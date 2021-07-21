Фото ⟩ В Екабпилсском крае, возможно, обнаружена ферма, где выращивают марихуану

Даце Калниня, представитель Госполиции, пояснила, что во время проведения оперативных мероприятий во вторник сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесном массиве в Екабпилсском крае постройку тепличного типа, окруженную кустарниками, где выращиваются растения, возможно, содержащие наркотики.

Должностные лица изъяли 195 саженцев растений.

В связи с происшествием в полиции возбуждено уголовное дело о несанкционированном посеве или выращивании растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Точное количество наркотических веществ в растениях станет известно после экспертизы.