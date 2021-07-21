Чт, 22.07.2021
Если каждый день приходят разные сообщения, это превращает антикризисное управление в кошмар. Янис Цитсковскис, глава Госканцелярии
Янис Цитсковскис, глава Госканцелярии
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США и Германия достигли соглашения, которое позволит достроить "Северный поток - 2" без новых санкций

ФОТО: Reuters/ScanPix

США и Германия достигли соглашения, которое позволит завершить строительство российского газопровода "Северный поток - 2" без введения дополнительных санкций. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, пишет "Медуза" со ссылкой на Associated Press.

Некоторые условия этого соглашения:

  • Германия поддержит США в попытках добиться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет (нынешний контракт истекает в 2024 году);
  • Германия будет добиваться санкций против России, если Москва будет совершать "агрессивные действия" против Украины;
  • Германия и США финансово поддержат Украину, чтобы снизить зависимость страны от поставок и транзита российского газа.

Ранее о том, что Вашингтон и Берлин пришли к соглашению относительно "Северного потока - 2" сообщила The Wall Street Journal.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о договоренностях между США и Германией, но детали им неизвестны.

В июне сообщалось, что газопровод "Северный поток - 2", который проходит из России в Германию через Балтийское море, готов на 98%. Завершить его строительство планируется в конце августа 2021 года.

Газопровод "Северный поток-2" оказался проектом со сложной судьбой. Против него выступали США и несколько европейских стран, вводились санкции против компаний, участвующих в строительстве. Проект оказался на грани срыва в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.


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