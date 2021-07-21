США и Германия достигли соглашения, которое позволит достроить "Северный поток - 2" без новых санкций

Некоторые условия этого соглашения:
- Германия поддержит США в попытках добиться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет (нынешний контракт истекает в 2024 году);
- Германия будет добиваться санкций против России, если Москва будет совершать "агрессивные действия" против Украины;
- Германия и США финансово поддержат Украину, чтобы снизить зависимость страны от поставок и транзита российского газа.
Ранее о том, что Вашингтон и Берлин пришли к соглашению относительно "Северного потока - 2" сообщила The Wall Street Journal.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о договоренностях между США и Германией, но детали им неизвестны.
В июне сообщалось, что газопровод "Северный поток - 2", который проходит из России в Германию через Балтийское море, готов на 98%. Завершить его строительство планируется в конце августа 2021 года.
Газопровод "Северный поток-2" оказался проектом со сложной судьбой. Против него выступали США и несколько европейских стран, вводились санкции против компаний, участвующих в строительстве. Проект оказался на грани срыва в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.