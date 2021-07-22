Выявлено 44 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 28,9
В минувшие сутки в Латвии выявлено 44 новых случая Covid-19, информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
В минувшие сутки в Латвии выявлено 44 новых случая Covid-19, информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного понизился - с 29,2 до 28,9 случая.
Этим летом кумулятивный показатель был самым низким 17 июля - 27,8 случая, но в течение четырех следующих дней постепенно увеличивался.
В среду сделано 6779 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,6%.
С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 344 человек. За время пандемии умерли 2549 человек, зараженных коронавирусом.