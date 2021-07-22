Чт, 22.07.2021
Я думаю, что было бы неприемлемо обязательно вакцинироваться каждому. Я также думаю, что это неприемлемо с точки зрения соразмерности и может вызвать серьезные проблемы. Однако следует отметить, что ни в одной стране нет обязательной вакцинации для всех людей и никто об этом даже не думает. Эгил Левитс
Эгил Левитс

Выявлено 44 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 28,9

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В минувшие сутки в Латвии выявлено 44 новых случая Covid-19, информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного понизился - с 29,2 до 28,9 случая. 

Этим летом кумулятивный показатель был самым низким 17 июля - 27,8 случая, но в течение четырех следующих дней постепенно увеличивался.

В среду сделано 6779 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,6%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 344 человек. За время пандемии умерли 2549 человек, зараженных коронавирусом.


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