Чт, 22.07.2021
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Эгил Левитс

Латвийские клубы продолжают успешные выступления в Лиге конференций

Футболисты "Риги" ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В четверг, 22 июля, латвийские команды "Лиепая", "Рига" и РФШ провели первые матчи второго отборочного раунда Лиги конференций.

РФШ одержала уверенную победу над вице-чемпионом Венгрии "Акамедия Пушкаша". Матч проходил в Слоке и завершился со счётом 3:0.

Рижане вышли вперёд уже на 8-й минуте матча после точного удара головой Дарко Лемайича. Десять минут спустя австриец Кевин Фризенбихлер удвоил преимущество хозяев, а окончательный счёт на 25-й минуте установил Лемайич, который реализовал 11-метровый удар.

Домашнюю победу одержал также действующий чемпион Латвии "Рига", который на стадионе "Сконто" обыграл македонскую "Шкендию" со счётом 2:0. Голами в составе победителей отметились бразилец Уэсли Ната и украинец Юрий Вакулко.

Ну и наконец футболисты "Лиепаи" на выезде сыграли вничью с болгарским ЦСКА. Матч проходил в Софии завершился со счётом 0:0. В первом тайме обе команды имели по одной хорошей возможности, чтобы открыть счёт, но моменты не были реализованы. Во вторые 45 минут лиепайчане сумели сдержать натиск фаворита противостояния и сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Ответные матчи второго отборочного раунда Лиги конференций состоятся через неделю, 29 июля.


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