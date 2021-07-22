Латвийские клубы продолжают успешные выступления в Лиге конференций

Рижане вышли вперёд уже на 8-й минуте матча после точного удара головой Дарко Лемайича. Десять минут спустя австриец Кевин Фризенбихлер удвоил преимущество хозяев, а окончательный счёт на 25-й минуте установил Лемайич, который реализовал 11-метровый удар.

Домашнюю победу одержал также действующий чемпион Латвии "Рига", который на стадионе "Сконто" обыграл македонскую "Шкендию" со счётом 2:0. Голами в составе победителей отметились бразилец Уэсли Ната и украинец Юрий Вакулко.

Ну и наконец футболисты "Лиепаи" на выезде сыграли вничью с болгарским ЦСКА. Матч проходил в Софии завершился со счётом 0:0. В первом тайме обе команды имели по одной хорошей возможности, чтобы открыть счёт, но моменты не были реализованы. Во вторые 45 минут лиепайчане сумели сдержать натиск фаворита противостояния и сохранить свои ворота в неприкосновенности.