Рекламное агентство прокомментировало противоречиво оцениваемую кампанию по вакцинации

Рубинс в Facebook, комментируя схожесть плакатов кампании "Без вакцины нет победы" с серией плакатов в США, указал - принимая во внимание, что Covid-19 затронул весь мир, сотни и даже тысячи творческих команд параллельно по всему миру работают над одной задачей - созданием новых посылов и материалов для коммуникации, чтобы воодушевить людей вакцинироваться.

Галерея: Вакцинационная кампания в США

"Один из способов, как смотреть на этот вирус - это борьба или война. Не борьба между различными группами людей, которые верят или не верят в опасность Covid-19 и эффективность вакцин, а борьба, в которой у нас единый, грозный и смертельный противник - Covid-19. Поэтому многие страны по всеми миру сейчас ищут способы, как воодушевить людей вступить в эту борьбу с вирусом и вакцинироваться", - пояснил Рубинс.

Он напомнил, что один из наиболее иконических плакатов - созданный в 1943 году во время Второй мировой войны плакат художника Ховарда Миллера с посланием "We Can Do It!" ("Мы можем это сделать"). В рекламе часто используются культурные и исторические отсылки, поэтому только логично, что этот популярный плакат стал источником вдохновения для создателей коммуникации нескольких стран в борьбе или войне с Covid-19, в том числе в Германии, Швеции, США, Австралии, Латвии и других местах. И Латвийский университет со вчерашнего дня добавил свою серию плакатов, основанную на мотивах "We Can Do It!", обратил внимание Рубинс.

Галерея: Вакцинационная кампания Минздрава "Без борьбы нет победы"

"В случае латвийской кампании исторический мотив получил новый слоган, основанный на надписи 3-й роты 2-го Рижского полка латышских стрелков "Bez cīņas nav uzvaras" ("Без борьбы нет победы"), а изображенные на плакатах образы отражают различные группы общества, внимание которых в рамках этой кампании мы хотим привлечь - пенсионеры, учителя, спортсмены, работники сферы культуры, путешественники, молодежь и другая аудитория", - пояснил директор рекламного агентства.

В Twitter некоторые пользователи критически высказались об этих плакатах. Некоторые усмотрели схожесть с другими некогда созданными и виденными рекламными призывами. Кто-то заявил о том, что "даже бессмысленные плакаты о вакцинации сами не можем нарисовать, а скопировали их с США", а другие просто сочли, что "эта кампания немощна". Однако есть и те, кто в ответ на эту предлагают показать рекламу, которая действительно была бы оригинальной.

nu ja ...🤦‍♀️🤣

To plaģiāta problēmu cilvēki vispār nesaprot, ipaši pasniedzēji. Katru gadu visā pasaulē studenti raksta par vienu un to pašu, bet viņi grib, lai ir orģināli 🤣🤦‍♀️😂 — Anna (@AnnaPetersone) July 20, 2021