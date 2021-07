Рекламное агентство прокомментировало противоречиво оцениваемую кампанию по вакцинации

Он напомнил, что один из наиболее иконических плакатов - созданный в 1943 году во время Второй мировой войны плакат художника Ховарда Миллера с посланием "We Can Do It!" ("Мы можем это сделать"). В рекламе часто используются культурные и исторические отсылки, поэтому только логично, что этот популярный плакат стал источником вдохновения для создателей коммуникации нескольких стран в борьбе или войне с Covid-19, в том числе в Германии, Швеции, США, Австралии, Латвии и других местах. И Латвийский университет со вчерашнего дня добавил свою серию плакатов, основанную на мотивах "We Can Do It!", обратил внимание Рубинс.