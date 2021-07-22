Чт, 22.07.2021
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Эгил Левитс

"Рубин" вновь разрывает! Казанцы выпустили клип, в котором Слуцкий читает рэп на татарском

Леонид Слуцкий ФОТО: скриншот с youtube.com

Футбольный клуб "Рубин" уже приучил всех к тому, что время от времени команда выпускает музыкальные клипы с участием своих футболистов и главного тренера Леонида Слуцкого. На этот раз специалист зачитал рэп на татарском языке.

На YouTube-канале казанского клуба вышел видеоклип, в котором Леонид Слуцкий признаётся в любви к Казани, Татарстану и местному колориту. Тренер под бит перечисляет имена и фамилии футболистов на русском, английском и татарском языках.

Кстати, эта композиция, скорее всего, отсылка к видео, которое было опубликовано на YouTube аж 15 лет назад.

В нём неизвестный исполнитель также задорно перечисляет фамилии людей, которые связаны с Татарстаном.

В клипе "Рубина" это далеко не единственная отсылка. В видео можно найти отсылки ко всем клубам Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и даже к увольнению Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

Видео: Леонид Слуцкий - Рубин СуперГуд


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