"Рубин" вновь разрывает! Казанцы выпустили клип, в котором Слуцкий читает рэп на татарском

На YouTube-канале казанского клуба вышел видеоклип, в котором Леонид Слуцкий признаётся в любви к Казани, Татарстану и местному колориту. Тренер под бит перечисляет имена и фамилии футболистов на русском, английском и татарском языках.

Кстати, эта композиция, скорее всего, отсылка к видео, которое было опубликовано на YouTube аж 15 лет назад.

В нём неизвестный исполнитель также задорно перечисляет фамилии людей, которые связаны с Татарстаном.

В клипе "Рубина" это далеко не единственная отсылка. В видео можно найти отсылки ко всем клубам Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и даже к увольнению Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.