Олимпийский дневник #1: "Враги" Японии отправляются в Токио

В первые 14 дней пребывания в Японии запрещено пользоваться общественным транспортом. Кроме того, в Токио объявлен режим чрезвычайной ситуации, поэтому многие учреждения закрываются уже в 20:00.

Ещё месяц назад говорилось о том, что на спортивные арены будут допускать до 10 тысяч зрителей, но две недели спустя было принято решение проводить Игры без зрителей на трибунах. Всё быстро меняется... Во многом это связано с тем, что темп вакцинации в Японии довольно низкий - примерно 20% жителей получили прививки.

Вакцинирован ты или нет, чтобы попасть в Токио, нужно иметь два негативных теста на Covid-19 - за 96 и 72 часа до перелёта. Затем в Японии тестирование предусмотрено три дня подряд, а после этого - на каждый четвёртый день.

Чат латвийских представителей СМИ иногда бурлит. Коллеги делятся опытом и рассказывают об успехах и неудачах во время регистрации в разных системах. Из Токио приходят успокаивающие сообщения, что у других иностранных журналистов проблем не меньше.

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК), ссылаясь на обещания Международного олимпийского комитета (МОК), успокаивает, что все представители СМИ будут впущены в Токио. Мероприятие нервотрепательное. Коллеги в чате сообщили, что некоторые авиакомпании пригрозили не впустить в самолёт, если не будет хватать какого-то из документов. После долгих переписок и нескольких звонков всё же был дан зелёный свет.

ЛОК провёл инструктаж для журналистов и предупредил, что после прибытия в аэропорт Токио нужно будет уладить формальности, которые могут занять три, четыре или даже пять часов. В Instagram латвийской пляжной волейболистки Анастасии Кравченоки столкнулся со сториз, в котором спортсменка делилась слухами о том, что некоторым "счастливчикам" пришлось провести в аэропорту аж 12 часов...

ФОТО: скриншот из Instagram

В начале месяца президент Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло призвал организаторов Олимпиады пересмотреть ограничения для представителей СМИ, которые отправятся в Токио для освещения Игр.

"Жители Японии не должны воспринимать нас как врагов, которые привезут коронавирус", - отметил Мерло.

Крупнейшие американские СМИ, среди которых New York Times, Washington Post, Associated Press, USA Today и ещё восемь изданий, в начале июля выступили с совместным протестом против организаторов Токио-2020.

"Фатальной ошибкой Японии было запоздавшее начало вакцинации", - признался исполнительный директор японского агентства Kyodo News Шинсуке Кобаяши.

"Япония старалась избавиться от пандемии с помощью масок, мытья рук и дистанцирования, а не как в Европе и США, где работали над вакцинацией", - отметил Кобаяши.

Наблюдая за финальными сериями НБА и НХЛ, а также за чемпионатом Европы по футболу, казалось, что мир потихоньку возвращается на старые рельсы - тысячи фанатов спорта посещали стадионы. Всё-таки потребуется ещё время, чтобы жизнь стала прежней.