Олимпийский дневник #1: "Враги" Японии отправляются в Токио

Участие в Олимпийских играх для меня, как и для многих спортсменов, было мечтой, которую хотелось осуществить. Правда, из-за Covid-19 есть опасения, что мечта об Олимпиаде в Токио может обернуться кошмаром...
Японцы известны своим педантизмом. Всё должно быть идеально. Недавно я встретил бывшего коллегу, который сказал, что Япония в Азии это примерно то же самое, что Германия в Европе. Всё будет чётко.
Из-за пандемии Covid-19 электронные почты журналистов полны писем и путеводителей, которые по объёму можно сравнить с магистерской диссертацией - иногда около 70, а иногда и все 150 страниц с приложениями. Понятно, что безопасность на первом месте.
Учитывая опросы местных жителей, которые в большинстве своём были против проведения Олимпиады и даже выходили на улицы с протестами, ощущения на главном спортивном форуме четырёхлетия будут скорее как в тюрьме лёгкого режима, чем на олимпийском празднике.
Чтобы попасть на Олимпиаду в Токио, журналисту нужно преодолеть примерно столько же барьеров, сколько Станиславу Олияру за всю карьеру.
Конечно, я утрирую. У многих представителей латвийских СМИ за несколько дней до Олимпиады было не всё в порядке с документами. И это не по их вине.
В мобильном телефоне необходимо установить два приложения. Одно похоже на наше Apturi Covid, которое следует удалить и скачать японскую версию. Это значит, что за нашими передвижениями будут следить. Второе приложение предусмотрено для контроля самочувствия. В нём ежедневно нужно указывать, есть ли у меня какие-то симптомы, какая у меня температура.
В первые 14 дней пребывания в Японии запрещено пользоваться общественным транспортом. Кроме того, в Токио объявлен режим чрезвычайной ситуации, поэтому многие учреждения закрываются уже в 20:00.
Ещё месяц назад говорилось о том, что на спортивные арены будут допускать до 10 тысяч зрителей, но две недели спустя было принято решение проводить Игры без зрителей на трибунах. Всё быстро меняется... Во многом это связано с тем, что темп вакцинации в Японии довольно низкий - примерно 20% жителей получили прививки.
Вакцинирован ты или нет, чтобы попасть в Токио, нужно иметь два негативных теста на Covid-19 - за 96 и 72 часа до перелёта. Затем в Японии тестирование предусмотрено три дня подряд, а после этого - на каждый четвёртый день.
Чат латвийских представителей СМИ иногда бурлит. Коллеги делятся опытом и рассказывают об успехах и неудачах во время регистрации в разных системах. Из Токио приходят успокаивающие сообщения, что у других иностранных журналистов проблем не меньше.
Латвийский олимпийский комитет (ЛОК), ссылаясь на обещания Международного олимпийского комитета (МОК), успокаивает, что все представители СМИ будут впущены в Токио. Мероприятие нервотрепательное. Коллеги в чате сообщили, что некоторые авиакомпании пригрозили не впустить в самолёт, если не будет хватать какого-то из документов. После долгих переписок и нескольких звонков всё же был дан зелёный свет.
ЛОК провёл инструктаж для журналистов и предупредил, что после прибытия в аэропорт Токио нужно будет уладить формальности, которые могут занять три, четыре или даже пять часов. В Instagram латвийской пляжной волейболистки Анастасии Кравченоки столкнулся со сториз, в котором спортсменка делилась слухами о том, что некоторым "счастливчикам" пришлось провести в аэропорту аж 12 часов...
В начале месяца президент Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло призвал организаторов Олимпиады пересмотреть ограничения для представителей СМИ, которые отправятся в Токио для освещения Игр.
"Жители Японии не должны воспринимать нас как врагов, которые привезут коронавирус", - отметил Мерло.
Крупнейшие американские СМИ, среди которых New York Times, Washington Post, Associated Press, USA Today и ещё восемь изданий, в начале июля выступили с совместным протестом против организаторов Токио-2020.
"Фатальной ошибкой Японии было запоздавшее начало вакцинации", - признался исполнительный директор японского агентства Kyodo News Шинсуке Кобаяши.
"Япония старалась избавиться от пандемии с помощью масок, мытья рук и дистанцирования, а не как в Европе и США, где работали над вакцинацией", - отметил Кобаяши.
Наблюдая за финальными сериями НБА и НХЛ, а также за чемпионатом Европы по футболу, казалось, что мир потихоньку возвращается на старые рельсы - тысячи фанатов спорта посещали стадионы. Всё-таки потребуется ещё время, чтобы жизнь стала прежней.
Мне выпала честь стать первым в истории TVNET представителем на Олимпийских играх. Дебют на главном спортивном форуме четырёхлетия обещает быть не из лёгких, но я постараюсь информировать вас о самом важном и интересном как можно больше. Если, конечно, получится долететь до Токио и приступить к работе... До встречи!