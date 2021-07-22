Фото ⟩ Певица Нюша ждет второго ребенка
30-летняя певица Нюша подтвердила вторую беременность. Звезда сделала это в своем новом клипе.
30-летняя певица Нюша подтвердила вторую беременность. Звезда сделала это в своем новом клипе.
Слухи о том, что Нюша ждет второго ребенка, появились весной этого года. Однако они никак не подтверждались. Представители певицы даже опровергли эту информацию. Но всему приходит свое время, и артистка решила подойти к этому вопросу оригинально.
В среду, 21 июля, Нюша выпустила клип на песню "Небо знает". В конце видео она появилась в обнаженном виде и показала округлившийся живот.
В своем Instagram-аккаунте Нюша опубликовала подтверждающее вторую беременность фото. "Секси мама индахаус", - подписала она снимок.
Многочисленные поклонники и коллеги принялись поздравлять певицу: "Поздравления!", "Поздравляю, милая", "К Симбе скоро прибавится Пумба", "Нюша, я счастлива за вас".
Подписчики также стали угадывать пол ребенка. Часть из них уверены, что на этот раз знаменитость ждет мальчика.
Напомним, на момент знакомства с певицей Нюшей ее будущий супруг Игорь Сивов уже был женат и воспитывал двоих сыновей. Однако это не стало помехой для того, чтобы у пары завязался роман. В 2017-м Нюша и Сивов сыграли свадьбу, а годом позже у них появилась на свет дочь Симба.