Фото ⟩ Певица Нюша ждет второго ребенка

Слухи о том, что Нюша ждет второго ребенка, появились весной этого года. Однако они никак не подтверждались. Представители певицы даже опровергли эту информацию. Но всему приходит свое время, и артистка решила подойти к этому вопросу оригинально.

В среду, 21 июля, Нюша выпустила клип на песню "Небо знает". В конце видео она появилась в обнаженном виде и показала округлившийся живот.

В своем Instagram-аккаунте Нюша опубликовала подтверждающее вторую беременность фото. "Секси мама индахаус", - подписала она снимок.

Многочисленные поклонники и коллеги принялись поздравлять певицу: "Поздравления!", "Поздравляю, милая", "К Симбе скоро прибавится Пумба", "Нюша, я счастлива за вас".

Подписчики также стали угадывать пол ребенка. Часть из них уверены, что на этот раз знаменитость ждет мальчика.